Mezunlar 53 yıl sonra buluştu

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'ndan 1966 yılında mezun olan 77 kişi, aynı okulda tekrar buluştu. 1966 yılında mezun olan iş insanları Mesut Semerci, Sait Atıcı, Nail Durmaz, Vasıf Alkan, Rıza Sezen ve Burhan Oduncu, bir araya gelerek ilkokuldaki arkadaşlarını toplamak için organizasyon yaptı. Sosyal medyayı da kullanan iş insanları, aynı dönemde mezun oldukları arkadaşlarını tek tek bularak iletişime geçti, yeniden okullarında buluşup aynı sıraya oturmayı teklif etti. Organizasyonun tamamlanmasının ardından, Babadağ Atatürk İlkokulu öğrencisi 77 kişi, 53 yıl sonra okul bahçesinde yeniden bir araya geldi. Dönemin sınıf öğretmeni Serpil Özünlü'nün de yer aldığı buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Sınıf öğretmeni Özünlü yıllar sonra yoklama aldı. 53 yıl önceki hatıra fotoğrafının aynısı aynı yerde yeniden çektirildi.