Prosedürü atladı valiligi suçladı

Izmir'in Karabaglar ilçesine baglı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Agustos'ta baslayan yangın tüm ülkenin seferberligiyle 20 Agustos'ta söndürüldü. Bölücü terör örgütü PKK'nın üstlendigi yangında yaklasık 500 hektar ormanlık alan küle döndü. Yasanan felaket karsısında yanan alanların tekrar yesertilmesi için tüm Türkiye kenetlendi. Izmir Büyüksehir Belediyesi, yangında zarar gören yerlere yeniden fidan dikimi için "Izmir Küllerinden Dogacak" adı altında yardım kampanyası baslattıgını açıkladı. Büyüksehir, bu tür bagıs kampanyalarında uyulması gereken yasal prosedürü atlayınca 9 Eylül'de gerçeklestirilen konserden elde edilen gelir de aradan 20 gün geçmesine ragmen bir türlü yardım hesabına aktarılamadı.

ALGI YARATILDI

Büyüksehir, Izmir Valiligi'nin rutin prosedür olarak talep ettigi eksik evrakları tamamlamayınca toplanan meblag, yardım hesabına aktarılamadı. Büyüksehir, yasananlardan Izmir Valiligi'ni sorumlu tuttu. Gelismeler üzerine AK Parti Genel Baskan Yardımcısı ve Izmir Milletvekili Hamza Dag, konuyla ilgili Büyüksehir'i sert bir dille elestirdi. Sözlerine yangında zarar gören yerlerin rehabilatasyonuna baslandıgını belirterek baslayan Dag, "Tarım ve Orman Bakanlıgı Orman Genel Müdürlügü'nün Anayasa'da belirtilen 'yeniden agaçlandırma' sartlarını eksiksiz ve hızlı bir sekilde yerine getiriyor. Tüm saha kısa süre içinde fidan dikimine hazır hale getirilecek. Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Sayın Tunç Soyer'in öncülügünde, belediye meclisinin de kararıyla 'Izmir Küllerinden Dogacak' kampanyası için meclis kararı alınmıstır. Yetkili kurum olan Orman Bölge Müdürlügü ile temasa geçilip, izin için çalısmaların tamamlanması gerekmektedir" dedi.

'POPÜLİST REFLEKS'

Izmir Valiligi'ne kampanyayı baslatmak için Büyüksehir tarafından yapılan basvuruda eksikler bulundugunu hatırlatan Dag, "Valiligin de vurguladıgı gibi, Büyüksehir'in kampanya talep basvuru listesinde, yetkili kurum olan Orman Müdürlügü ile ortak bir protokol olmadıgı gibi, kampanya harcama kalemleri belirtilmemis ve kampanya için hiç kimse yetkilendirilmemistir. Ayrıca, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu geregi zorunlu olan, paraların toplanma yöntemi ile nereye harcanacagı tam olarak belirtilmemistir. Her zaman oldugu gibi Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer, istim arkadan gelsin mantıgı ile hareket ederek, olayın sıcaklıgında popülist bir refleks ile sürece yaklasmıs, yasal olarak zorunlu olan islemleri yapmaktan kaçınmıstır. Üzerine düsen sorumlulugu yerine getirmeyerek, yetki ve sorumluluklarını kısmen asarak farklı bir tavır takınan Tunç Soyer'i devlet ciddiyetine davet ediyorum. Büyüksehir'in itfaiye teskilatı mevzuatında olmayan 'yangına havadan müdahale' amacıyla uçak alacagını belirten Soyer'in yapması gereken, yetki alanı dahilindeki yangınlara müdahale için gerekli olan ekipmanları gelistirmek olmalıdır" dedi.