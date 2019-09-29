‘Saldırganlardan canımı zor kurtardım’

BUGÜN NELER OLDU

üniversite öğrenci A.D.'ye saldırıp parasını ve cep telefonun gasp eden ardından polislere direnen Nihat Y. (21) ve Burak B. (24), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayın şokunu üzerinden atamayan A.D., yaşadığı korku dolu anları anlattı. Parkta arkadaşlarıyla oturdukları sırada 3 şahsın saldırısına uğradıklarını belirten A.D., "Uyuşturucu ve hap etkisinde olduğuna inandığımız ve kendilerini daha önce tanımadığımız kişilerce, bizlerden ne istediklerini anlayamadan saldırdılar. Korkuluklardan baş üstü ters düşürüldüm. Düşmenin etkisiyle sersemledim. Yüzüme tekme aldım, burnum patladı ve kanamaya başladı. Beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Olaya müdahale etmek isteyen arkadaşlarıma silah çekilip, korkuttular. Düşürdüler, çenemi betona çarptım ve artık kendimden geçiyordum. Üzerimden cüzdanımı ve cep telefonumu ben yerdeyken gasp ederlerken bıçaklanmamak için direnç göstermedim. Uzaktan polis siren sesleri gelince bırakıp kaçtılar. Kamunun güvenliği, halkın emniyeti, insanlığın huzuru adına gereken ne varsa yapılmalı" diye konuştu.