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Sinir krizi geçiren yolcu otobüsü birbirine kattı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Sinir krizi geçiren yolcu otobüsü birbirine kattı
ANTALYA'DAN İzmir'e giden özel bir firmaya ait yolcu otobüsündeki yolculardan biri Nazilli yakınlarında fenalaşmaya başladı. Kadın yolcunun muavin ve yolculara saldırmaya başlaması üzerine, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.K. isimli kadının sakinleştirilmesi için 112 Acil Servis arandı. Otobüse gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kadını ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırmak istedi. Krizi tutan kadın yolcu tedaviyi kabul etmeyince bu defa polisten yardım istendi. Ancak kadın yolcu otobüsten inmeyi de kabul etmeyince bu defa şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, polis eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Rahatsızlanan kadın, polislerin uzun süren ikna çabalarının ardından inmeyi kabul etti. 4 saatlik gecikmeyle otobüs, tekrar İzmir'e hareket etti.
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Sinir krizi geçiren yolcu otobüsü birbirine kattı
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