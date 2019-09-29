Yeni stat yıl sonunda açılıyor!

GÖZTEPE'NIN yeni stadında artık sona gelindi. Yapımına 2017 yılında başlanan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun yıl sonunda açılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar da sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle taraftarları heyecanlandırdı. Stadın son halinin görüntülerini paylaşan sarı-kırmızılılar, "Çok az kaldı! Heyecanlıyız. Sabırsızlanıyoruz"
ifadelerini kullandı.
KOLTUKLARI TARAFTARLAR ANKETLE SEÇTİ
İzmir temsilcisinde, stadın maraton tribünündeki koltukların tasarımını taraftarlar seçti. Sarı-kırmızılı kulüp, maraton tribünün koltuk tasarımı için sosyal medyada anket düzenledi.
Ankette kısa süre içinde 30 bin 530 oy kullanıldı. Taraftarların çoğu, 7 tasarım seçeneği arasında, ortasında Göztepe yazısı olan, başında ve sonunda kulübün kuruluş tarihi yer alan 1925 yazılı 5 numaralı tasarımdan yana oy kullandı.
Maraton tribünde koltuklara 5 numaralı desen uygulanacak. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin TL ihale bedeliyle yaptırılan tesiste önümüzdeki haftalarda koltuklandırma ve çim serimine geçilecek