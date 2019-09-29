Yeni stat yıl sonunda açılıyor!

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE'NIN yeni stadında artık sona gelindi.Sarı-kırmızılılar da sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle taraftarları heyecanlandırdı. Stadın son halinin görüntülerini paylaşan sarı-kırmızılılar,ifadelerini kullandı.İzmir temsilcisinde, stadın maraton tribünündeki koltukların tasarımını taraftarlar seçti.Ankette kısa süre içinde 30 bin 530 oy kullanıldı. Taraftarların çoğu,Maraton tribünde koltuklara 5 numaralı desen uygulanacak. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin TL ihale bedeliyle yaptırılan