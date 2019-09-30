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80 yıllık Çalkayla buğday temizliyor

Giriş Tarihi: 30.9.2019
80 yıllık Çalkayla buğday temizliyor
BALIKESIR'IN Sındırgı ilçesinde yaşayan Mehmet Gönül, babasından kalan yaklaşık 80 yıllık "Çalka" adı verilen aletle buğday temizliği yapıyor. Kırsal Üzümlü Mahallesi'nde ikamet eden Gönül (54), çalkanın elle çevrilerek çalıştırılan ve dişlilerle eleklerden oluşan ziraat aleti olduğunu söyledi. Çalkanın buğdayı sınıf sınıf ayırdığını belirten Gönül, "Bulgurumuzu, tohumluğumuzu, hayvanlara yemliğimizi ayırırız. Çalka iki bölümden oluşur, 9 göze ayrılır. Çavdar ve arpayı bir numaraya ayırır ama buğday olursa bir arka bölüme geçirir. İki numarada ufak çavdarlar düşer, üç numarada ise delice düşer, hayvanlara yem olur. Buğdayda ikinci bölümde ise tohumluklarımızı ayırırız. İkinci bölümün son gözünde de delice olduğu için hayvanlara yemlerini ayırırız. Son kısım ise bakla yeridir" dedi. Çalka kullanmayı küçük yaşlardan itibaren babasından öğrendiğini belirten Gönül, "20 yaşından bu yana çalkayla buğday temizliyorum. Çalka, kolunu çevirecek insan olduktan sonra günde 100 teneke buğdayı temizler" diye konuştu.
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