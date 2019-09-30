‘Büyükşehir gereken çabayı göstermiyor’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yerel seçimlerin ardından İzmir'de iktidarda olan siyasi partinin değil, ama siyasi aktörlerin değiştiğine dikkat çekti. Kendilerine zaman tanıyarak yapıcı muhalefet anlayışlarını sürdüreceklerini söyleyen AK Partili Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hükümetten talep edilen dört sorunun çözümü için gerekli şartların sağlandığına dikkat çekti.AK Partili Dağ, Buca metrosu, Yeşillik Caddesi'ne yapılacak battı-çıktı ve köprülü kavşaklar ile balıkçı barınağı ve çöp sorununun çözümü konusunda hükümetin verdiği desteğe rağmen Büyükşehir'in gereken çabayı göstermediğini söyledi. İzmir'in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları olduğuna dikkat çeken Dağ, "İzmir'in trafik, kentsel dönüşüm, çöp, kanalizasyon, körfez kirliliği gibi birçok sorunu var. Kısa süreli yağmurlarda bile taşkınlar yaşanıyor ve maalesef bu durum normalleşti. Bu zamana kadar bunlarla ilgili ön çalışmanın yapıldığını ne yazık ki göremedik. Bir belediyenin yapması gereken en temel işler de bunlardır. Halen su meselesi çözülmemiş köylerimiz var" diye konuştu.