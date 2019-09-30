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Can dost festivali büyük ilgi gördü

ve çevre illerden gelen hayvanseverler, ‘Can Dostlarımızla Buluşuyoruz Festivali’nde buluştu. Renkli aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte can dostlar için 3 ton mama bağışlandı

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Can dost festivali büyük ilgi gördü
İZMIR'DE hayvanseverler bir araya geldi. Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/ Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği Patival Konak, Can Dostlarımızla Buluşuyoruz Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. 'Doğa, çocuk ve can dostları' temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren etkinliğe İzmir ve çevre illerden gelen çok sayıda hayvansever katıldı. Festivalde renkli aktiviteler gerçekleştirildi.

KEDİ EVİ YAPTILAR
Atölye etkinliklerinde ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası dağıttı. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.
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Can dost festivali büyük ilgi gördü
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