Can dost festivali büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE hayvanseverler bir araya geldi. Konak Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Lider Pet Food ve Kinderland/ Çocuklar Ülkesi'yle birlikte düzenlediği, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği Patival Konak, Can Dostlarımızla Buluşuyoruz Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirildi. 'Doğa, çocuk ve can dostları' temasıyla düzenlenen ve yaklaşık 5 saat süren etkinliğe İzmir ve çevre illerden gelen çok sayıda hayvansever katıldı. Festivalde renkli aktiviteler gerçekleştirildi.Atölye etkinliklerinde ise sokak kedileri için atık lastiklerden, 2 katlı evler yapıldı. Katılımcılara sokak hayvanları için ücretsiz mama kabı ve temizlik torbası dağıttı. Sokak hayvanları için 3 ton mama bağışlandı.