Denizli düşüşte

SÜPER Lig'e Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle
müthiş bir başlangıç yapan Yukatel
Denizlispor düşüşe geçti. Önceki gün evinde Kasımpaşa'ya tek golle boyun eğen
yeşil-siyahlılar
oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Göztepe ile golsüz berabere kalan, Konyaspor'a 1-0 yenilen Ege temsilcisi, Kayseri ile de 1-1 berabere kalmıştı.
Denizlispor'un sezon başında
Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil
ettiği golcü Hugo Rodallega ise sessizliğe gömüldü. İlk haftada Galatasaray ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı.
Çıktığı
6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu
büyük moral bozukluğu yaşadı.