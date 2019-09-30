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düşüşte

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Denizli düşüşte
SÜPER Lig'e Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor düşüşe geçti. Önceki gün evinde Kasımpaşa'ya tek golle boyun eğen yeşil-siyahlılar oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Göztepe ile golsüz berabere kalan, Konyaspor'a 1-0 yenilen Ege temsilcisi, Kayseri ile de 1-1 berabere kalmıştı. Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega ise sessizliğe gömüldü. İlk haftada Galatasaray ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı. Çıktığı 6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu büyük moral bozukluğu yaşadı.
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Denizli düşüşte
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