Denizli düşüşte

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'emüthiş bir başlangıç yapan YukatelDenizlispor düşüşe geçti. Önceki gün evindeyeşil-siyahlılaroynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi.Denizlispor'un sezon başındaTrabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahilettiği golcü Hugo Rodallega ise sessizliğe gömüldü.Çıktığı6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncubüyük moral bozukluğu yaşadı.