Ecrin bebek 21 ayda 4 kez ameliyat oldu

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Buca'da ilçesinde yaşayan Canan Daver Arlı (35), tüp bebek yöntemiyle ikizlere hamile kaldı, ancak bebeklerden birini hamileliğinin ikinci ayında kaybetti. 37 haftalıkken dünyaya gelen Ecrin Efla'nın kalbinde ise kendiliğinden kapanması mümkün olmayan 3 delik ve kapaklarda sorun fark edildi. Anne Arlı, "Ecrin zor nefes alıyordu, ememiyordu. Her gün ateşliydi. İstanbul'daki özel bir hastanede 65 günlükken ilk ameliyatını oldu. Bir aya yakın hastanede kaldık. 1 yaşına kadar yetmezliği devam ediyordu. İzmir'den İstanbul'a gidip kontrollerimizi sürdürdük. 1 yaşında 2. ameliyatını oldu" dedi.Küçükken geçirdiği iki ameliyata karşın Ecrin'in bir türlü sağlığına kavuşamadığını anlatan Canan Daver Arlı, sürekli ateşlenen ve bir türlü kilo alamayan kızları için çok üzüldüklerini ifade etti. Arlı, "Ecrin'deki sorunu anne olarak hissediyordum. Kontrollerimizde de ne yazık ki iyi şeyler duymadık. Son olarak kızımızı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal'e emanet ettik. Son iki operasyonu o üstlendi. 1 gün arayla 2 kez ameliyat oldu. Solunum cihazı çıkmadan tekrar ameliyata aldılar. 1 Ağustos'ta 4. ameliyatını oldu. 23 gün hastanede kaldı. Çaresizlik içindeydik. Ümitsizliğe çok kapıldım. Doktorlar da ameliyattan önce onu kaybedebileceğimizi söylemişti. Uykusuz çok gece geçirdim. Her kalktığımda onu kaybedecek gibi korkuyordum. Nihayet onun da bizim de yüzümüz gülüyor" dedi. Baba Muaz Arlı (35) da "Çok zor günler geçirdik ama şimdi eşim de kızım da mutlu" dedi.