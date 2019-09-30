EÜ depreme karşı yerinde güçlenecek

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de 1970 yılında açılan ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet vermeye başlayan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, ekonomik ömrünü tamamladı. Günümüz şartlarında depreme karşı dayanıklılığı sıkıntılı olması ve ekonomik ömrünün sonuna gelmesi nedeniyle hastanenin yerinde yenilenmesi için Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çeşitli girişimlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat görüşen Rektör Budak, hastanenin önemini ve fiziki durumunu en ince ayrıntılarına kadar Cumhurbaşkanı'na anlattı. üniversitenin fiziki alt yapısıyla ilgili mevcut sorunları dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli desteğin verilmesi talimatını verdi. Retör Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanenin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bütçe ayrıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2019 yılı yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 milyon lira ödenek tahsis edildi. 250 bin metrekare alana inşa edilecek hastane binasının inşaatına 2020 yılında başlanması planlanıyor. Öte yandan 2010 yılında inşaatına başlanılan ve 2016 yılında tamamlanan ancak gerek Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olmaması gerekse de çeşitli eksiklikler nedeniyle hizmete açılamayan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Ameliyathane binasının, hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödenek tahsis etti. Rektör Prof. Dr. Budak, 2019 yılı yatırım programına alınan ve 25 milyon lira ödenek tahsisi yapılan merkezi ameliyathanenin, mevzuatlarda belirtilen standartlara uygun olarak tadilatının yapılacağını ve hızlı bir şekilde hizmete açılacağını belirtti.Sağlık Bakanlığı tarafından EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin "A Plus Hastane" ilan edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Budak, "Hastanemize, teknolojik alt yapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin lira ek ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle hastanemiz, tıbbı donanıma sahip gelişmiş alt yapıya kavuşacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oluru ile toplamda yaklaşık 80 milyon 600 bin lira tutarında ek ödenek tahsis edilen hastanemizde ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak" dedi.