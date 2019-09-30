İstanbul’dan kaçıp tarım yapıyorlar

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İstanbul'da çeşitli işlerde yöneticilik yapan 7 kadın, istifa edip İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Beyler köyünde organik tarımsal üretim yapıyor. Onarıcı tarım hedefi ile yola çıkan 7 kadın, şehirde kazandıkları birikim ile köyde yüksek katma değerli organik tarımsal üretime katkıda bulunuyor. Süreç içerisinde üretimlerini artıran kadınlar, güç birliği yapıp Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Kadınlar, ürettikleri ürünleri tanıtmak ve pazarlamak için İstanbul Fuar Merkezi'nde 9. kez kapılarını açan Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'ya da katıldı.Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuba Karahanoğlu, "İstanbul'da 22 yıl özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra istifa edip eşim ve çocuğumla Seferihisar'a yerleştik. Önce arazimizi aldık ve onarıcı tarım yapmak hedefiyle yerel tohum üreten üreticiler ile çalışmaya başladık. 3 üretici ile başlayan üretimimiz, bugün 24 üretici ile devam ediyor. 3 yıllık deneyimimiz sonucunda ticari ve insani ilişkilerimiz oldukça gelişti. Son olarak geçen ay kooperatifimizi onarıcı tarım hedefiyle yola çıkmış arkadaşlarımız ile kurduk. Kozmetikten uçucu yağlara, ilikli kemik suyundan işlenmiş sebze ve meyve konservelerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Sıfır atık bilinci ile çalışıyoruz. Her ürünün atığı bir başka ürünün ham maddesine dönüşüyor" dedi. Onarıcı tarım hedefiyle yola çıktıklarını belirten Karahanoğlu, "Çabamızı gördükten sonra köylülerin bize olan inancı arttı. Bağlantılarımız ile birçok sorunu aştık. Geldiğimiz noktadas üreticiliği kesinlikle yöneticiliğe tercih ediyorum" dedi.