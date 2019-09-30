İyilik köprüsü kurdu

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Manisa'da kalp hastası çocuğunun hastalığından esinlenerek sosyal medyada iyilik seferberliği başlatan ev hanımı Ünzile Özkan (42), hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Aralarında kimsesiz, yardıma muhtaç, öğrenci, yaşlı, kadın, hasta ve engellilerin bulunduğu binlerce yardıma muhtacın ihtiyaçlarının karşılanmasına aracılık eden Özkan, 4 yılda 3 bin 500 kişiye ulaştı. Facebook sayfası üzerinden kendisine ulaşan ihtiyaç sahiplerini rencide etmeyecek şekilde yüzleri kapalı bir şekilde paylaşan Özkan, hayırseverin yardıma muhtaç kişiye ulaşmasını sağlıyor. Özkan, Türkiye genelinden gelen yardımların yanı sıra yurt dışından gelen yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Yardımların yanı sıra Manisa'da 90, Ege Bölgesi genelinde ise 200 yardıma muhtaç aile ile düzenli olarak ilgilendiğini kaydeden Özkan, "4 senedir hayırseverlerimizden gelen yardım ve desteklerle hasta çocuklarımızın ameliyatları, okul ihtiyaçları ve yardıma muhtaç insanlarla ilgileniyorum. Konya, İzmir, Manisa gibi ülkemizin çeşitli bölgelerinin yanı sıra Almanya'dan gelen desteklerle çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyorum. İlk olarak oturduğum mahalledeki iki yaşlı teyzeyle ilgilendim. Onlarla ilgilenirken diğer insanlar da bana ulaşmaya başladı. Kademe kademe 4 sene oldu. 4 senedir de Allah'ın izniyle bu seviyeye geldik. Sosyal medya sayfamdan hayırseverlerimiz gördükçe Allah'a şükür destekler çoğalmaya başladı. Yardımın nereye gittiğini çok iyi bildikleri için bana güvenleri arttıkça da desteklerimiz ilerledi. Allah bin kere razı olsun. Manisa'da sadece 90 ailem var. Ege Bölgesi genelinde ise 200'e yakın aile ile ilgileniyorum. Şu ana kadar ise toplamda 3 bin 500'e yakın aileye ulaştım" diye konuştu.Hayırseverlerden her zaman destek beklediğini dile getiren Özkan, "Sadece bu sene 190 çocuğa okul üniforması, yarısına yakınına kırtasiyesi malzemeleri temininde bulunduk. Siirt'ten arayan bir çocuğumuza hava cihazları temin ettik. Medikal olarak da 200'ye kadar ailenin bireysel ihtiyaçlarını karşıladık. Yetim ve öksüzün başını okşamak her zaman duaların en güzeli, bunun için hayırseverlerden desteklerinin devamını bekliyorum" dedi.