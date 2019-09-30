Lebip Timor: İstediğini aldı ama...

BUGÜN NELER OLDU

KAZANDIĞI takdirde haftayı lider olarak kapatacak olanBu sezon kendi sahasında ilk maçına çıkan Fatih Karagümrük ise taraftar desteğine rağmen rakip kaleye gidemediği gibi defansta yaptığı akıl almaz hatalarla da büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyordu. Hızlı koşularıyla ve rakip defansa yaptığı baskı ile 18. dakikadaBu golden sonra oyun üstünlüğünü tamamen eline geçiren konuk takım, Cikalleshi ile skoru 3-0'a getiriyor ama ilk yarıİkinci yarı, ilk 45 dakikanın tam tersi bir görüntü ile başlıyor veBu gol maça da büyük bir heyecan getiriyor ve oyun Karagümrük'ün bunaltıcı baskısı altında oynanıyordu.Ancak,İlk yarıdaki görüntüsüile alkış toplayan ve 3 gol atan