Lebip Timor: İstediğini aldı ama...

KAZANDIĞI takdirde haftayı lider olarak kapatacak olan Akhisarspor, deplasmanda oynamasına rağmen maça üstün başlayan taraftı...
Bu sezon kendi sahasında ilk maçına çıkan Fatih Karagümrük ise taraftar desteğine rağmen rakip kaleye gidemediği gibi defansta yaptığı akıl almaz hatalarla da büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyordu. Hızlı koşularıyla ve rakip defansa yaptığı baskı ile 18. dakikada Erhan'ın attığı golde büyük pay sahibi olan Cikalleshi, 22. dakikada bu kez yine bir defans hatası ile bir anda skoru 2-0'a getirdiğinde, ev sahibi tribünlerinde büyük bir şok yaşanıyordu.
Bu golden sonra oyun üstünlüğünü tamamen eline geçiren konuk takım, Cikalleshi ile skoru 3-0'a getiriyor ama ilk yarı Sabo'nun ayakta alkışlanan golü ile 3-1 bitiyordu.
İkinci yarı, ilk 45 dakikanın tam tersi bir görüntü ile başlıyor ve Karagümrük, rakip kalede kurduğu müthiş baskı neticesi 69. dakikada farkı bire indiriyordu.
Bu gol maça da büyük bir heyecan getiriyor ve oyun Karagümrük'ün bunaltıcı baskısı altında oynanıyordu.
Ancak, 3-2 den sonra aklı başına gelen Akhisarspor bu skoru son düdüğe kadar taşıyıp, hem rakibinin yenilmezlik serisine son veriyor hem de 6 hafta sonra liderlik tahtına oturmanın keyfini yaşıyordu.
İlk yarıdaki görüntüsü
ile alkış toplayan ve 3 gol atan Akhisarspor'un, ikinci yarıda tecrübesine ve kalitesine yakışmayan görüntüsünü de teknik direktörü Mehmet hoca sorgulayacaktır elbet. Biz bırakalım, liderliğin keyfini sürsünler.