Mor bebek hastası Denizli’de şifa buldu

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Ahıska Türkleri'nden olan evli ve 2 çocuk annesi Flyrua Sufieva, 30 yıl önce Özbekistan'da halk arasında 'Mor bebek' olarak bilinen Tetralojisi hastalığıyla dünyaya geldi. Doğuştan hastalığı nedeniyle Sufieva'nın kalbinde delik bulunduğu, kalbinden akciğerine giden ana atardamarının normalde 2.5 santimetre olması gerekirken 5 milimetre olduğu, akciğerindeki damarlarında ileri derece darlık olması nedeniyle vücudunda ileri derece morarma ve ani bayılmalar yaşadığı kaydedildi. 30 yıl boyunca hastalığıyla yaşayan ve herhangi bir yorulma anında vücudunun tamamı moraran Sufieva'nın, hamile kalması hayati risk taşırken, iki çocuk dünyaya getirdi. Yaşadığı ülkede hastalığına çare bulamayan Sufieva, 6 ay önce babasının yaşadığı Denizli'nin Honaz ilçesine geldi. Daha sonra Denizli Özel Sağlık Hastanesi'ne giden Flyrua Sufieva, sağlık kontrolünden geçirildi. Sufieva, hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel ve Kardiyaloji Uzmanı Dr. Göktürk Kaçar tarafından ameliyat edildi. Sufieva'nın ameliyatta kalbindeki delik kapatıldı, damarları genişletildi. Ağır bir ameliyat geçiren ve vücudundaki morarmalarından kurtulan Sufieva, sağlığına kavuştu.Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Flyrua Sufieva, "30 yıl Ülkemde çare bulamayınca babamın yaşadığı yere geldim. Doktorlarıma minnettarım, artık vücudum morarmıyor ve bayılmıyorum" dedi. Prof. Dr. Ünal Açıkel, "Bu durum doğuştan itibaren hastalarda morarma ve ani bayılmalar şeklinde kendini gösterir. Bu tür hastalar genelde 30 - 40 yaşlarına kadar yaşar. Hastanın iki çocuk doğurması olağanüstü bir durum. Hastanın kanı adeta pekmez kıvamında idi. Hastamızın kalbindeki delik özel materyalden yapılmış yama dikilerek kapatıldı" dedi.