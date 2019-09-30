Yeni lider Akhisarspor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 6. haftasında liderlik koltuğu el değiştirdi. Geçen sezonun Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, bu sezon ligde hiç yenilgisi olmayan Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maça hızlı başladı.22'de ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, kaleci Aykut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2.,.45+1'de Sabo'nun ceza saha yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden gol oldu. 1-3...Kalan dakikalarda sürprize izin vermeyen ve puanını 13'e yükselten Akhisar, 12 puanlı Bursa'dan liderliği al.Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Karagümrük karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtip şunları söyledi: "Süper Lig'le TFF 1. Lig arasında fazla fark var. Bu mücadeleyi yaptığınız zaman kaliteniz ortaya çıkıyor. Bazı maçlarda rakibimiz saymadığımız takımlara karşı odaklanma sorunu yaşıyoruz. Her rakibe aynı hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok tecrübeli oyucu ile oynamamızı avantaj olarak görüyoruz. Bizim tek hedefimiz mayıs ayında şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak."