125 takımın en iyisi Manisa FK

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'talider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah-beyazlılar, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan 124 takımı solladı. Bu periyottaManisa FK, attığı 18 golle liglerin en skorer takımı olmayı da başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'le Elazığ Belediyespor'u saf dışı bırakan Manisa FK, daha şimdiden 1. Lig'in en ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdi.