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125 takımın en iyisi FK

Siyah-beyazlılar, profesyonel liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım durumunda

Giriş Tarihi: 1.10.2019
125 takımın en iyisi Manisa FK
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah-beyazlılar, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan 124 takımı solladı. Bu periyotta Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepespor'u (d) 6-1, Hekimoğlu Trabzon'u 6-3, Şanlıurfaspor'u (d) 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi son olarak dün evinde Sarıyer'i 2-0'la geçti. Manisa FK, attığı 18 golle liglerin en skorer takımı olmayı da başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'le Elazığ Belediyespor'u saf dışı bırakan Manisa FK, daha şimdiden 1. Lig'in en ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdi.
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125 takımın en iyisi Manisa FK
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