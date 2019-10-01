125 takımın en iyisi Manisa FK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan
lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah-beyazlılar, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan 124 takımı solladı. Bu periyotta Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepespor'u (d) 6-1, Hekimoğlu Trabzon'u 6-3, Şanlıurfaspor'u (d) 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi son olarak dün evinde Sarıyer'i 2-0'la geçti.
Manisa FK, attığı 18 golle liglerin en skorer takımı olmayı da başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'le Elazığ Belediyespor'u saf dışı bırakan Manisa FK, daha şimdiden 1. Lig'in en ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdi.