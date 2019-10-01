1956 model araca paha biçilemiyor

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Turgutlu ilçesinde 24 yasındaki klasik otomobil tutkunu Ugur Tekindag, babasının arkadasının uzun yıllar kullanılmadan garajda bekleyen 1956 model Chevrolet Belair marka aracı satın aldı. Ilçe sanayi sitesinde traktör yetkili servisi isleten Tekindag, klasik otomobilin deforme olan bölgelerini aslına uygun düzelten Tekindag, yaklasık 15 bin lira maliyetle 63 yıllık aracı tekrar yollarla bulusturdu. Otomobilini her gün özenle temizleyen ve bakımlarını yapan Tekindag, kendisine gelen yüksek fiyata ragmen otomobilini satmıyor, lüks araçlarla yapılan takas tekliflerini kabul etmiyor. ;Tekindag, otomobiliyle gezmeye çıktıgında görenlerin ilgisini çektigini anlatarak, "aracımı yollarda görenler çok sasırıyor. Otomobili almak için zaman zaman teklifler geliyor. Bu yapılan tekliflerden bir tanesi de 200 bin lira civarındaydı ama satmayı ya da baska araçla takası düsünmüyorum. Otomobilime duygusal anlamda çok baglandım. Nasip olursa çocuklarıma bırakmak istiyorum" diye konustu.