Altıeylül’e semt polikliniği

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Altıeylül Semt Polikliniği, geçtiğimiz günlerdeki açılış programı ile faaliyete girdi. Necatibey Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde kendisine ait binada hizmet verecek olan Altıeylül Semt Polikliniği ile vatandaşlar, Çağış Kampüsünde yer alan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra şehir merkezinde de üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Altıeylül Semt Polikliniği açılış töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, "Hedefimiz üniversitemiz ile şehrimizin bütünleşmesidir" diye konuştu.