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Antika pazarına büyük ilgi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Antika pazarına büyük ilgi
DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Denizli Antika Severler ve Antikacılar Derneği tarafından kentte ayda iki defa kurulmaya başlanan 'antika pazarı' yoğun ilgi görürken, pazarın Ege Bölgesi'nde ilk olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa ve Ankara gibi kentlerden de satıcılar pazarda tezgah açarken birbirinden değerli ve güzel eski dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, daktilo, gramofon, televizyon, radyo, kılıç ve para gibi ürünler görücüye çıktı. Pazarda en çok ilgi gören ürünlerin başında ise özenle korunup saklanan eski paralar oldu.
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Antika pazarına büyük ilgi
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