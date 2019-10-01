Della Miles: İzmir benim temelim

BUGÜN NELER OLDU

yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte sahne alan Della Miles, geçtigimiz hafta Türkiyi turnesine Side'den start verdi. Geçtigimiz yıl Müslüman olan Miles, Türk halkı ile sıcak baglar kurdu. Türkiye'de oldugu zamanlarda Mugla Dalyan'da aldıgı evinde yasayan Della Miles, "Neden Türkiye'yi eviniz olarak seçtiniz?" sorusuyla karsılastıgını ifade ederek, "Neden Türkiye olmasın ki. Türkiye olması için çok sebep var.Ben bir çok ülkeyi gezerken Türkiye'de evimdeymis gibi hissediyorum. Bunun sebebi insanları. Onun için Türkiye'yi evim seçtim" dedi. Türkiye'deki ilk konserini Izmir Çesme'de verdigini bu nedenle kendisi için Izmir'in çok özel oldugunu da dile getiren dünyaca ünlü sanatçı "Izmir Çesme benim Türkiye'de konser verdigim ilk sehir. Izmir baslangıç onun için Izmir benim için en önemli sehir. Izmir benim temelim, Izmirli beni biliyor. Ben Türkiye'de nereden olursa olsun pozitif mesajlar alıyorum onun için Izmir benim temelim" dedi.