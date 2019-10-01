Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Della Miles: İzmir benim temelim

Della Miles: benim temelim

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Della Miles: İzmir benim temelim
UZUN yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte sahne alan Della Miles, geçtigimiz hafta Türkiyi turnesine Side'den start verdi. Geçtigimiz yıl Müslüman olan Miles, Türk halkı ile sıcak baglar kurdu. Türkiye'de oldugu zamanlarda Mugla Dalyan'da aldıgı evinde yasayan Della Miles, "Neden Türkiye'yi eviniz olarak seçtiniz?" sorusuyla karsılastıgını ifade ederek, "Neden Türkiye olmasın ki. Türkiye olması için çok sebep var.Ben bir çok ülkeyi gezerken Türkiye'de evimdeymis gibi hissediyorum. Bunun sebebi insanları. Onun için Türkiye'yi evim seçtim" dedi. Türkiye'deki ilk konserini Izmir Çesme'de verdigini bu nedenle kendisi için Izmir'in çok özel oldugunu da dile getiren dünyaca ünlü sanatçı "Izmir Çesme benim Türkiye'de konser verdigim ilk sehir. Izmir baslangıç onun için Izmir benim için en önemli sehir. Izmir benim temelim, Izmirli beni biliyor. Ben Türkiye'de nereden olursa olsun pozitif mesajlar alıyorum onun için Izmir benim temelim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Della Miles: İzmir benim temelim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN