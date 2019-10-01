Denizlispor’un tesellisi gol

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2'sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu.Denizlispor'da kaleci Stackhowiak ve defans hattı,Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı. Daha önce iç sahadaki Konyaspor mağlubiyetine kesilen cezayı iptal eden yeşil-siyahlı yönetimde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, evlerindeki son Kasımpaşa yenilgisine ceza verip vermeyeceklerini bugünkü yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.