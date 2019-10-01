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Denizlispor’un tesellisi gol

Dört maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, geride kalan 6 haftada ligin en az gol yiyen takımı durumunda

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Denizlispor’un tesellisi gol
SÜPER Lig'de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2'sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu. Yeşil-siyahlılar, ligdeki 18 takım arasında ilk 6 haftanın kalesinde en az gol gören ekibi oldu. Denizlispor'da kaleci Stackhowiak ve defans hattı, 6 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni verdi. Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı. Daha önce iç sahadaki Konyaspor mağlubiyetine kesilen cezayı iptal eden yeşil-siyahlı yönetimde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, evlerindeki son Kasımpaşa yenilgisine ceza verip vermeyeceklerini bugünkü yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.
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Denizlispor’un tesellisi gol
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