EGİAD’ın ‘Think Tank’ı faaliyete başladı

ve Ege Bölgesinin vizyoner bakış açısına katkı koymak amacıyla bir iş örgütü tarafından Ege Bölgesi'nde ilk kez kurulan düşünce örgütü EGİAD Think Tank (düşünce kuruluşu) faaliyetlerine başladı. Kent, bölge ve ülke sorunlarına güçlü projelerle çözümler üretmeyi hedefleyen, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi amaçlayan bir araştırma platformu olarak faaliyet gösteren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) think tank, ilk proje olarak İzmir ve Ege Bölgesindeki girişimcilik ekosistemini masaya yatırdı. Bu kapsamda art arda iki toplantı düzenleyerek faaliyetlerine hızlı bir giriş yapan EGİAD think tank; girişimcilik, mentor ağı, melek yatırımcılık alanlarında bir araya geldiği paydaşlarla, ekosisteme derinlemesine bir bakış açısı sağlayan ve çözüm önerileri içeren kapsamlı bir rapor hazırlamak üzere çalışmaları başlattı. Toplamda 50 kurum ve girişimcinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İzmir'in mevcut durumdaki resmi analiz edildi.