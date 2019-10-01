Foça’ya özel ekip

FOÇA
ilçesi Cumhuriyet
Mahallesi
Gencelli
sahili üzerinde
evi
bulunanlar,
25 Eylül'de
denizden
ağır koku geldiğini
fark
etti. Mahalle
sakinleri,
dayanılmaz
olduğu
belirtilen
kokunun
kaynağının
araştırılması
için
belediyelere,
Sahil
Güvenlik
ekiplerine
ve Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda
bulundu. Yapılan incelemenin ardından
kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki
bir sanayi tesisinin atık havuzunun
ani ve aşırı yoğunlukta yağan
yağmurun etkisiyle taşması sonucu
meydana geldiği ve denize petrolün
sızdığı ifade edildi.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü yetkilileri,
yüklenici firma aracılığı
ile bölgede temizlik
çalışması başlattı. Kadın
ve erkeklerden oluşan
50 kişilik ekip, sahile
bulaşan atıkları emdirme
ve vakumlama yöntemiyle
topladı.
Foça Çevre Kültür
Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır
Doğutürk, kirliliğin yaklaşık 7- 8 kilometreyi
etkilediğini savunarak, "Denizde
balık tutan arkadaşların çektiği bazı
fotoğraflarda körfez üzerinde çeşitli
yerlerde petrol atığı olduğu görülüyor.
Aliağa-Foça bölgesi bir iklim suç
mahallidir. Burası temizlenmeden
İzmir temizlenemez" dedi.