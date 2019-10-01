Foça’ya özel ekip

BUGÜN NELER OLDU

ilçesi CumhuriyetMahallesiGencellisahili üzerindeevibulunanlar,25 Eylül'dedenizdenağır koku geldiğinifarketti. Mahallesakinleri,dayanılmazolduğubelirtilenkokununkaynağınınaraştırılmasıiçinbelediyelere,SahilGüvenlikekiplerineve Çevreve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbardabulundu. Yapılan incelemenin ardındankirliliğin gemilerden değil, bölgedekibir sanayi tesisinin atık havuzununani ve aşırı yoğunlukta yağanyağmurun etkisiyle taşması sonucumeydana geldiği ve denize petrolünsızdığı ifade edildi.Bunun üzerine Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğü yetkilileri,yüklenici firma aracılığıile bölgede temizlikçalışması başlattı. Kadınve erkeklerden oluşan50 kişilik ekip, sahilebulaşan atıkları emdirmeve vakumlama yöntemiyletopladı.Foça Çevre KültürPlatformu Dönem Sözcüsü BahadırDoğutürk, kirliliğin yaklaşık 7- 8 kilometreyietkilediğini savunarak, "Denizdebalık tutan arkadaşların çektiği bazıfotoğraflarda körfez üzerinde çeşitliyerlerde petrol atığı olduğu görülüyor.Aliağa-Foça bölgesi bir iklim suçmahallidir. Burası temizlenmedenİzmir temizlenemez" dedi.