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Foça’ya özel ekip

’in Foça kıyılarına bulaşan petrol atığını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı 50 kişilik ekip temizliyor

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Foça’ya özel ekip
FOÇA ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku geldiğini fark etti. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekiplerine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrolün sızdığı ifade edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması başlattı. Kadın ve erkeklerden oluşan 50 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı. Foça Çevre Kültür Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, kirliliğin yaklaşık 7- 8 kilometreyi etkilediğini savunarak, "Denizde balık tutan arkadaşların çektiği bazı fotoğraflarda körfez üzerinde çeşitli yerlerde petrol atığı olduğu görülüyor. Aliağa-Foça bölgesi bir iklim suç mahallidir. Burası temizlenmeden İzmir temizlenemez" dedi.
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Foça’ya özel ekip
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