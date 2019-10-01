Hedef Mayıs’ı lider bitirmek

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üper Lig'e dönme hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Akhisarspor, ilk 3 hafta tutuk bir görünüm sergiledikten sonra lige damga vurdu. Son 3 maçını üst üste kazanmayı başaran
yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'de haftayı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda ilk 28 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 yenip
liderliği Bursa'dan devraldı. Maçtan sonra soyunma odasını tezahüratlarla inleten
futbolcularını kutlayan ilk isim teknik direktör Mehmet Altıparmak oldu.
SIRADAKİ RAKİP GİRESUNSPOR
"Önemli olan şimdi değil Mayıs ayı sonunda lider olmak"
diyerek
hedefi bir kez daha gösteren
Altıparmak, "Uzun lig maratonunda
böyle bir rakibe
karşı deplasmanda galip
gelmek önemli. Bu galibiyetle
liderliği devralmak
da çabalarımızın meyvesi
oldu. Ancak biz şu anda
değil Mayıs ayı sonunda
zirvede olmayı önemsiyoruz.
Çok değerli bir galibiyet
aldık. İstikrarı ve kazanmayı
devam ettirmek istiyoruz. Yanımızda
olan bütün Akhisar halkına
teşekkür ediyoruz" dedi. Taha ve Çekdar'ın sakatlığının sürdüğü, Kadir, Onur ve Eray'ın iyileştiği Akhisarspor, ligde cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak.
İSTENMEYEN KAHRAMAN SOKOL CİKALLESHİ
Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sokol Cikalleshi, aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3'te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu. Maç ve antrenman eksiğine rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nda Fransa ve İzlanda maçlarında gol kaydederek dikkat çeken Cikalleshi, Hadzic'in sakatlığıyla Akhisarspor'a dönüşünde bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ligde de Menemenspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü atan forvet, geçen hafta 3-1'lik Hatayspor galibiyetini de boş geçmedi. 3-2 kazanılan son Karagümrük galibiyetine de 2 golle katkı veren Cikalleshi, 3 maçta 4 golle yıldızlaşıp takımını liderliğe taşıdı.