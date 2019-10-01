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Hedef Mayıs’ı lider bitirmek

7 yıl boyunca mücadele ettiği Süper Lig'e geçen sezon veda eden AKHISARSPOR şampiyonluk hedefiyle başladığı TFF 1. Lig'de, altıncı haftayı zirvede tamamladı. Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Karagümrük galibiyetiyle liderliği almak çabalarımızın meyvesi oldu. Ancak biz şu anda değil mayıs ayı sonunda zirvede olmayı önemsiyoruz" diyerek hedef gösterdi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Hedef Mayıs’ı lider bitirmek
Süper Lig'e dönme hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Akhisarspor, ilk 3 hafta tutuk bir görünüm sergiledikten sonra lige damga vurdu. Son 3 maçını üst üste kazanmayı başaran yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'de haftayı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda ilk 28 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 yenip liderliği Bursa'dan devraldı. Maçtan sonra soyunma odasını tezahüratlarla inleten futbolcularını kutlayan ilk isim teknik direktör Mehmet Altıparmak oldu.

SIRADAKİ RAKİP GİRESUNSPOR
"Önemli olan şimdi değil Mayıs ayı sonunda lider olmak" diyerek hedefi bir kez daha gösteren Altıparmak, "Uzun lig maratonunda böyle bir rakibe karşı deplasmanda galip gelmek önemli. Bu galibiyetle liderliği devralmak da çabalarımızın meyvesi oldu. Ancak biz şu anda değil Mayıs ayı sonunda zirvede olmayı önemsiyoruz. Çok değerli bir galibiyet aldık. İstikrarı ve kazanmayı devam ettirmek istiyoruz. Yanımızda olan bütün Akhisar halkına teşekkür ediyoruz" dedi. Taha ve Çekdar'ın sakatlığının sürdüğü, Kadir, Onur ve Eray'ın iyileştiği Akhisarspor, ligde cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak.

İSTENMEYEN KAHRAMAN SOKOL CİKALLESHİ
Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sokol Cikalleshi, aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3'te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu. Maç ve antrenman eksiğine rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nda Fransa ve İzlanda maçlarında gol kaydederek dikkat çeken Cikalleshi, Hadzic'in sakatlığıyla Akhisarspor'a dönüşünde bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ligde de Menemenspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü atan forvet, geçen hafta 3-1'lik Hatayspor galibiyetini de boş geçmedi. 3-2 kazanılan son Karagümrük galibiyetine de 2 golle katkı veren Cikalleshi, 3 maçta 4 golle yıldızlaşıp takımını liderliğe taşıdı.

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Hedef Mayıs’ı lider bitirmek
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