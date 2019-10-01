Hedef Mayıs’ı lider bitirmek

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'e dönme hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Akhisarspor, ilk 3 hafta tutuk bir görünüm sergiledikten sonra lige damga vurdu.yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig'de haftayı Fatihliderliği Bursa'dan devraldı.futbolcularını kutlayan ilk isim teknik direktör Mehmet Altıparmak oldu.diyerekhedefi bir kez daha gösterenAltıparmak, "Uzun lig maratonundaböyle bir rakibekarşı deplasmanda galipgelmek önemli. Bu galibiyetleliderliği devralmakda çabalarımızın meyvesioldu. Ancak biz şu andadeğil Mayıs ayı sonundazirvede olmayı önemsiyoruz.Çok değerli bir galibiyetaldık. İstikrarı ve kazanmayıdevam ettirmek istiyoruz. Yanımızdaolan bütün Akhisar halkınateşekkür ediyoruz" dedi.Akhisarspor'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sokol Cikalleshi, aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3'te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu. Maç ve antrenman eksiğine rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nda Fransa ve İzlanda maçlarında gol kaydederek dikkat çeken Cikalleshi, Hadzic'in sakatlığıyla Akhisarspor'a dönüşünde bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ligde de Menemenspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü atan forvet, geçen hafta 3-1'lik Hatayspor galibiyetini de boş geçmedi. 3-2 kazanılan son Karagümrük galibiyetine de 2 golle katkı veren Cikalleshi, 3 maçta 4 golle yıldızlaşıp takımını liderliğe taşıdı.