İngiliz gelin Türk mutfağını yazdı

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Priscilla Mary Işın, Hollanda'da tanıştığı Türk ile 46 yıl önce evlenerek Türkiye'ye yerleşti. Priscilla Mary Işın, gelini olduğu aile sayesinde Türk ve Osmanlı mutfak kültürüyle tanıştı. Asıl mesleği çevirmenlik olan Işın, yaklaşık 40 yıl önce yemek ve tatlı tarifi toplamaya başladı. Zamanla Türk ve Osmanlı mutfağı konusunda uzmanlaşan Işın, gülbeşekerden höşmerime, aşureden güllaca, mercimekli baklavadan kaymaklı ekmek kadayıfına kadar geniş bir yelpazeye sahip tatlı kültürüne ilişkin araştırmalarını kitaplaştırdı.Işın'ın "Avcılıktan Gurmeliğe: Yemeğin Kültürel Tarihi", "Osmanlı Mutfak İmparatorluğu", "Osmanlı Mutfak Sözlüğü", "Gülbeşeker: Türk Tatlıları Tarihi" adlı kitapların da aralarında yer aldığı 3'ü İngilizce 10 eseri bulunuyor. Çok sevdiği eşini 2008'de kaybeden Işın, Türkiye'de yaşamaya ve Anadolu topraklarının yüzlerce yıllık tatlı mirasını tanıtmaya devam ediyor. Bir konferans için İzmir'e gelen Priscilla Mary Işın, "Türk ve Osmanlı mutfağı geçmişi yansıtıyor, yemeğin anlamını araştırdıkça insanların geçmişte nasıl yaşadığını anlıyorsunuz. Toplum tarihi canlanıyor ve o mutfak kültürü sayesinde Osmanlı dönemini tekrar yaşıyorsunuz. Saraydaki gelenekleri araştırdım. Reçel ikram etmek, misafire şerbet ikram etmek çok ilgi çekici geldi. Doğumda lohusa şerbeti, sünnette zerde yapılıyor. Muharrem ayında aşure, ramazanda güllaç tüketiliyor" dedi.