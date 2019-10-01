İzmirli kadınlar aikido öğreniyor

BUGÜN NELER OLDU

Izmrili kadınlar siddet olaylarına karyı kendilerini savunmak için kolları sıvadı. Uluslararası Aikido Ustası Nebi Vural, Mustafa Kemal Atatürk Karsıyaka Spor Salonu'nda kadınlara yönelik olarak savunma sanatı aikido dersi verdi. Hayatlarında ilk kez aikido ile tanısan kadınlar, egitimlere devam etmek ve hem kendilerini hem de diger kadınları olusabilecek siddet olaylarında korumak istediklerini belirtti.Aikido Ustası Nebi Vural, "Aikido teknikleri ile kadınların günlük hayatta kendilerini koruyabilmeleri amacıyla ders veriyoruz. Aynı zamanda korkuyu yenme konusunda da egitim veriyoruz. Aikidoyu her yastan herkes yapabilir. Aikido, korkuyu asagıya indirir. Vücudunuzu egittikçe o korku gittikçe küçülür ve kendinize güveniniz gelir. Bu güven vasıtasıyla kendinizi korursunuz. Teknikleri bilirseniz karsı tarafın zayıf noktalarını bilirsiniz. Kadın veya erkek fark etmez, bütün insanların zayıf noktaları aynıdır. Bunları yaparak karsı tarafı ya vazgeçirirsiniz ya da kontrol altına alırsınız. Karsı tarafın ne kadar güçlü biri oldugunun kullanıyorsunuz. Ben bu sanatların ilkokuldan itibaren gösterilmesini isterdim. Insanların bu sanatları ögrenmesi gerekiyor. Bilhassa da kadınlara tavsiye ederim. Elbette iki teknik ögrenerek kendinizi koruyamazsınız. Bugün sadece bir giris yaptık. Kadınların bu egitime devam etmesi gerekiyor. Siddet maalesef her ülkede var. Insanlar kendine güvenmedigi için, korktugu için biri siddete ugradıgında yardım etmiyor" ifadelerini kullandı.