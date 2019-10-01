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Jandarmadan sünnet motosikleti

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Jandarmadan sünnet motosikleti
MANISA'NIN Salihli ilçesine bağlı Kordon Mahallesi'nde yaşayan Hafize- Kenan Akar çiftinin çocukları Burak Akar (7) ve Ahmet Efe Akar (10) için sünnet düğünü düzenlendi. Baba Kenan Akar, etkinlik öncesi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen'i ziyaret etti. Baba Akar, çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini belirtip, ekipleri sünnet davet etti. Bunun üzerine sünnet düğününe katılım için 2 jandarma trafik ekibi görevlendirildi. Düğüne katılan jandarma trafik motorize ekipleri, mahallede kurum hakkında bilgilendirme de yaptı. Ekipler, sünnet çocuklarını motosikletlere bindirip, Kordon, Köseali, Yeşilkavak ve Beylikli mahallelerini konvoy eşliğinde gezdirdi.
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Jandarmadan sünnet motosikleti
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