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Kuşadası’nda zafer Vakıfbank’ın

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Kuşadası’nda zafer Vakıfbank’ın
AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda 3'te 3 yapan Vakıfbank, şampiyon oldu. Uğur İnan Spor Salonu'nda 3 gün süren turnuvada ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci, Alman ekibi Schweriner üçüncü, Yunan takımı Olympiakos ise dördüncü sırayı aldı. Organizasyondan elde edilen gelir Kuşadası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne bağışlandı. Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nın gelecek yıl Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de katılımıyla toplam 10 takımla yapılması planlanıyor.
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Kuşadası’nda zafer Vakıfbank’ın
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