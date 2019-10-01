Menemenspor 3 puanı unuttu

BUGÜN NELER OLDU

TARIHINDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezona deplasmandaki 2-0'lık Giresunspor galibiyetiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, daha sonra oynadığı 5 maçta 3 puan yüzü göremedi. Geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 yenildikten sonra hafta içinde teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun istifasıyla sarsılan İzmir ekibi, dümene geçen Cenk Laleci yönetiminde de kötü gidişi önleyemedi. Sarılacivertli takım teknik sorumlu Laleci'nin ilk lig sınavında önceki gün evinde Osmanlıspor'a 2-1 kaybederek ağır yara aldı. Ayrıca,