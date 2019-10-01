Pınar KSK, Europe Cup sınavında

BASKETBOL Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona TEKSÜT Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, bugün FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak. Borashallen Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruplara kalma yolunda rakibini 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Karşıyaka, gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic- Fit Brussels'le eşleşecek. Grup aşaması 23 Ekim'de start alacak.