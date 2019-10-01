Plajda Türk zaferi

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi. Bostanlı'da üç gün süren altı ülkeden 28 takımın katıldığı organizasyonun son gününde hem erkelerde hem de kadınlarda birincilik kürsüsüne Türk sporcular çıktı. Kİki Türk takımının mücadele ettiği erkekler finalinde iseikilisi birincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde üçüncülüğü Moldova'dan Timofei Chisleacov- Fiodor Majarov ikilisi elde etti.