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Plajda Türk zaferi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Plajda Türk zaferi
İZMIR'DE düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi. Bostanlı'da üç gün süren altı ülkeden 28 takımın katıldığı organizasyonun son gününde hem erkelerde hem de kadınlarda birincilik kürsüsüne Türk sporcular çıktı. Kadınlar final maçında Bulgaristan'dan Ekaterina Aleksandro-Stefani Kyoseva ikilisini 2-0 mağlup eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi altın madalyayı kazandı. Üçüncülüğü Burcu Atasoy-Buğra Eryıldız elde etti. İki Türk takımının mücadele ettiği erkekler finalinde ise Selçuk Seferci-Sefa Urlu ikilisini 2-0'la mağlup eden Murat Giginoğlu- Volkan Göğtepe ikilisi birincilik kürsüsüne çıktı. Erkeklerde üçüncülüğü Moldova'dan Timofei Chisleacov- Fiodor Majarov ikilisi elde etti.
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Plajda Türk zaferi
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