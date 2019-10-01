Rakiplerimiz belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

8 Ekim'de başlayacak İGC 2019 'Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu' futbol şöleni kura çekimi ve fikstürü gerçekleşen törenle yapıldı.Ege Telgraf Gazetesi, Dokuz Eylül Gazetesi ve İlkses Gazetesi ile D Grubu paylaştı.Turnuvada maçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark içindeki halı sahasında oynanacak. 16 takımdan oluşan ve 40 müsabakanın yapılacağı turnuva 8 Ekim'de başlayıp, 1 Kasım'da sona erecek.