Rakiplerimiz belli oldu

8 Ekim'de başlayacak İGC 2019 'Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu' futbol şöleni kura çekimi ve fikstürü gerçekleşen törenle yapıldı. Geçen sezonu 4. sırada bitiren SABAH Gazetesi,
Ege Telgraf Gazetesi, Dokuz Eylül Gazetesi ve İlkses Gazetesi ile D Grubu paylaştı. İlk maçımızı 11 Ekim Cuma günü Dokuz Eylül'e karşı oynayacağız.
Turnuvada maçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark içindeki halı sahasında oynanacak. 16 takımdan oluşan ve 40 müsabakanın yapılacağı turnuva 8 Ekim'de başlayıp, 1 Kasım'da sona erecek.