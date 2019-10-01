Yelkenciler ödüllerini aldı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Körfez Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkas Körfez Yelken Yarışı'nda farklı kategorilerde dereceye giren ekipler ödüllerini aldı. İzmir Körfezi'nde yaklaşıktamamlanmasıyla, başarılı olan ekiplere İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ödülleri verildi.ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmirlilerin sadece bir gün değil 365 gün yelken sporuyla ilgilenmesinin ümidinin arttığını belirtti. Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas isededi.