Yelkenciler ödüllerini aldı

İZMIR Körfez Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkas Körfez Yelken Yarışı'nda farklı kategorilerde dereceye giren ekipler ödüllerini aldı. İzmir Körfezi'nde yaklaşık 400 sporcunun 47 yelkenliyle katıldığı yarışların
tamamlanmasıyla, başarılı olan ekiplere İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ödülleri verildi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak
ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmirlilerin sadece bir gün değil 365 gün yelken sporuyla ilgilenmesinin ümidinin arttığını belirtti. Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise "Biz Arkas ailesi olarak her zaman İzmir'de, Ege'de özellikle İzmir Körfezi'nde yelkeni desteklemek için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
dedi.