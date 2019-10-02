‘3. golü bir türlü bulamadık’

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-2 sona eren Adana Demirspor maçını değerlendirdi. İstekli olmalarına rağmen 3. golü bulamadıklarına dikkat çeken Eroğlu, "Çok coşkulu bir oyun vardı. Özellikle kenar bölgelerden getirdiğimiz toplarla gol pozisyonuna girdik. Beraberliği yakaladıktan sonra kazanmak için bütün futbolcularım çok istekliydi ama müsabaka 2-2 tamamlandı. Belki berabere bitirdiğimiz bir maç ama ikinci yarıdaki oyun önümüzdeki haftalara çok daha moralli bakmamızı sağladı"
ifadelerini kullandı.