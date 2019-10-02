Denizli Çal’dan Avrupa’ya ihracat

BUGÜN NELER OLDU

Çal ilçesinde, örtü altı üzüm başta olmak üzere ayva, nar, salatalık, biber ve domates yetiştiren Abdullah Bulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünden esinlenerek tescil ettirdiği 'Efendi' markalarıyla Avrupa'ya yılda 10 bin ton ihracat yapıyor. Çal'da 100 dönümlük modern bağ tesisi, Çökelez Dağı eteklerinde 40 dönüm kiraz bahçesi bulunan Bulut, tesisleri kurmaktaki amaçlarının Çallı çiftçilere rol model olmak olduğunu kaydetti. Bölgeye modern bağlar kurduklarını ifade eden Bulut, "Bağımızın üzerini kapattık. Bu nedenle güneş ve doğal afetlerden üzümler korunuyor. Şu anda bağda bulunan üzümleri, kasım ayında hasat edeceğiz" diye konuştu.