Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor

Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor
DENIZ Kuvvetlerinden emekli astsubaylar Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, Karaburun'da açtıkları dalış merkezinde dalgıç yetiştiriyor. Gençlere su altını sevdirmek için çalışmalar yapan Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, 2015 yılında Türkiye'nin önemli dalış noktalarından biri olan Karaburun ilçesinde Efes Dalış Merkezi'ni kurdu. Ayvazoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aldığı eğitimin ardından su altı yaşamına bağlandığını söyledi. Arslan ile Deniz Kuvvetlerinde başlayan arkadaşlıklarının emekli olduktan sonra da sürdüğünü aktaran Ayvazoğlu, "Emekli olduktan sonra su altındaki zenginlikleri insanlara anlatmak için kafa kafaya verdik. Özellikle gençlerimize suyun altını tanıtmak ve emniyetli dalışın nasıl yapıldığını anlatmak için dalış merkezi açmaya karar verdik. Çok kısa sürede bir çok genç arkadaşımızı su altıyla tanıştırdık" diye konuştu. Cengiz Arslan ise "Öğrenmenin yaşı yoktur" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN