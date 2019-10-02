Emekli askerler dalgıç yetiştiriyor

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Kuvvetlerinden emekli astsubaylar Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, Karaburun'da açtıkları dalış merkezinde dalgıç yetiştiriyor. Gençlere su altını sevdirmek için çalışmalar yapan Erkan Ayvazoğlu ve Cengiz Arslan, 2015 yılında Türkiye'nin önemli dalış noktalarından biri olan Karaburun ilçesinde Efes Dalış Merkezi'ni kurdu. Ayvazoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aldığı eğitimin ardından su altı yaşamına bağlandığını söyledi. Arslan ile Deniz Kuvvetlerinde başlayan arkadaşlıklarının emekli olduktan sonra da sürdüğünü aktaran Ayvazoğlu, "Emekli olduktan sonra su altındaki zenginlikleri insanlara anlatmak için kafa kafaya verdik. Özellikle gençlerimize suyun altını tanıtmak ve emniyetli dalışın nasıl yapıldığını anlatmak için dalış merkezi açmaya karar verdik. Çok kısa sürede bir çok genç arkadaşımızı su altıyla tanıştırdık" diye konuştu. Cengiz Arslan ise "Öğrenmenin yaşı yoktur" dedi.