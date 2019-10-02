İzmir milli eğitim müdürlüğü ile veliler danışmen rahatladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatıyla yapılan araştırmalarda İzmir'deki okulların yüzde 20'sinde rehber öğretmen olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, günümüz koşullarında uzman bir pedagog veya psikologdan yardım almanın maddi olduğu, çalışan anne ve babaların okul rehberlik servislerinden yararlanmakta zorluk yaşadığı durumlar için 'DANIŞMEM' Çevrimiçi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti projesini hayata geçirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi tarafından geliştirilen sistem iki ayda 7200 sorunu ele aldı. Gelecek nesilleri sağlıklı, başarılı ve güçlü adımlarla inşa ve ihya edebilmek için geleceği şekillendirenlere dokunacak "DANIŞMEM" çevrimiçi rehberlik ve danışmanlık hizmeti hayata geçirildiğini belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Türkiye genelinde yaygınlaşacağına inandığımız bir projeyi hayata geçirdik. Mesai saatleri içinde bir uzmana ulaşma fırsatı bulamayan kişiler için kolaylık sağladık. Kişiler trafikte vakit kaybetmek veya ekstra masraf yapmak zorunda kalmadı. Uzman bulunmayan daha küçük bir yerde yaşayanlar, psikolojik danışana istediği zaman ve sıklıkta ulaşma şansı buldu. Duyma ve konuşma sorunları yaşayan kişiler için yazılı olarak çevrimiçi danışmanlık sağlandı. Özellikle yüz yüze danışmadan çekinilen ve kişi için mahrem olan konularda çevrimiçi danışma imkânı sunuldu" dedi.

SORUNA ÇÖZÜM

Proje kapsamında en çok ihtiyaç duyulan konu başlıkları belirlenerek alanında uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi eğitimler düzenlediklerini ifade eden Yahşi, "Ayrıca; anne/babaların, çocuklarıyla etkili, doğru ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını bilerek sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulabilecekleri; 0-18 yaş döneminde yaşanabilecek sorunların önüne geçerek hem ruhen hem de akademik yönden sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirmelerini sağlayacak adımın atılmasında işbirliği sağlandı. 620 okul yöneticisi, 10 bin 429 öğrenci, 7 bin öğretmen ve 25 bin 900 veli olmak üzere 44 binden fazla kullanıcıdan gelen yaklaşık 7 bin 200 sorun, 34'ü gönüllü uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmen olmak üzere 118 danışman tarafından çözüme kavuşturuldu. Danışmem projesi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekibi tarafından hazırlanmış olması, Milli Eğitim Bakanlığının web altyapısının kullanılması ve tamamen gönüllü olarak hizmet veren danışmanların projeye dâhil olması sayesinde hiçbir kalemde masraf oluşmadı. Danışmem projesinin yaygınlaştırılarak kullanılması önem arz etmektedir" diye konuştu.