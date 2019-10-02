Kazalarda yollar kan gölüne döndü

BUGÜN NELER OLDU

ve Manisa'da meydana gelen 3 ayrı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan, 2 çocuk babası Yaşar Eryılmaz (48) yönetimindeki otomobil, 35 AFB 840 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eryılmaz doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Tanyel Ç. (46) yönetimindeki TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a çarptı. Asım Koçak çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kırkağaç'ta ise A.A. (57) idaresindeki öğrenci servisi mahalle girişine geldiği esnada virajı alamadı. Freni patlayan öğrenci servisi duramayınca Çiftlik Mahallesi girişine bırakılan pulluklara çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Servisteki 11 öğrenciden 7'si sürücü A.A., hestanede tedavi altına alındı.