Liderlik geldi



Yılmazer: Akhisarspor, 6 hafta sonra liderlik tahtında. Nasıl geçti Karagümrük maçı? - TIMOR: İlk yarıda müthiş bir Akhisarspor izledik. Son pas tercihlerini doğru yapabilmiş olsalardı ilk yarı 3-1 değil çok daha farklı bitebilirdi. Ancak ilk yarının aksine ikinci yarıda adeta frene bastılar. Karagümrük 3-2'yi buldu, uzatmalarda 3-3 de olabilirdi. - ÇIFDALÖZ: İki yarı arasında siyahla beyaz kadar farklı bir takım vardı. İlk yarıda rakibine top göstermeyen Akhisarspor 2. yarıda topu da oyunu da rakibe verdi. Ancak kazanmasını bildiler ve hem rakibin yenilmezlik serisini bitirdiler, hem de liderliğe oturdular. KAZANMAYA YETMEZ

Yılmazer: Altay, 3 gol attığı deplasman maçından 1 puan çıkarabildi. Neden kazanamadılar? - TIMOR: Adanaspor'un kadrosuna oranla daha güçlü bir Altay kadrosu var. Böyle bir kadronun deplasmanda 3 gol atmasına rağmen maçı kazanamaması düşündürücü. - ÇIFDALÖZ: Gol yedikçe aklı başına gelen bir Altay izledik. Bu kadar gol kaçırırsanız, bu kadar da kolay goller yerseniz maçı kazanmanız mucizelere bağlıdır.

HARİKASIN BAL-KES

Yılmazer: Balıkesirspor çıkışını sürdürüyor. Beğendiniz mi takımı? - TIMOR: Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Ali Tandoğan hoca, kısıtlı kadrosuna ve ekonomik sıkıntılara rağmen harika bir takım yaratmış. Tecrübeliler ile gençlerin uyumu mükemmel. - ÇIFDALÖZ: Sezona çok sıkıntılı başladılar. Ancak sahada çok dinamik, kazanmayı isteyen ve oyun disiplinini hiç kaybetmeyen bir takım izliyoruz. Sadece kazanırken değil kaybettikleri maçlarda bile iyi oynadılar. HAKEME RAĞMEN

Yılmazer: Altınordu, 2- 0 geriye düştüğü maçı kaybetmedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu beraberliği? - TIMOR: Böylesine tempolu, kaliteli ve bol pozisyonlu bir maçta hakemin öne çıkması futbolumuz adına çok üzücü. Hakem kararları tartışılır ama Altınordu'lu gençlerin mücadelesi asla tartışılmaz ve ayakta alkışlanır. - ÇIFDALÖZ: İlk 10 dakikadaki baş döndüren Adana Demirspor üstünlüğünden sonra Altınordu'nun mücadelesini ve böyle bir rakip önünde 2-0 geriye düştükten sonra maçı 2-2'ye getirmesini ben de ayakta alkışlıyorum. Son pas tercihlerinde biraz daha dikkatli olsalardı maçı da kazanabilirlerdi. TARAFTAR NEREDE

Yılmazer: Ekol Göz Menemenspor'da işler iyi gitmiyor. Ne dersiniz? - TIMOR: Geçen sezon şampiyon olan takım bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkıyor ama tribünler boş. Şampiyon takım böyle mi karşılanır? Osmanlıspor karşısında en azından beraberlik bekliyordum ama olmadı. Takımda uyum yok. Sezon başında saha dışında yaşanan yönetim krizi takımın havasını bozmuş. - ÇIFDALÖZ: Zor günlerden geçiyorlar. Çok erken bir teknik adam değişikliğine gittiler. Tüm Menemen'in takımı sahiplenmesi gerekiyor. Kentte bu beraberlik yok. Dışarıdan atıp tutmakla olmuyor bu işler.