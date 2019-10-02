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Manısa’da Afrıka’yı andıran görüntüler

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Manısa’da Afrıka’yı andıran görüntüler
MANISA'DA en fazla manda yetiştiriciliğinin yapıldığı Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'ndeki mandaların suya girip yatığı anlar Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmadı. Mandaların ırkının, Anadolu ırmak mandası olduğunu belirten manda üreticisi Nazif Koşucu, mandaların su ve çamuru sevdiğini belirtti. Merada mandalar için yapay gölet yaptıklarını vurgulayan Koşucu, mandaların çamurlu suda mutlu olduğunu söyledi. Amaçlarının mandacılığın yayılması olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Salihli'de şu an sadece Eldelek Mahallemizde mandacılık ile uğraşılıyor. Mandanın sadece tek mahallede değil, merası olan diğer mahallelerde de yayılmasını ve yaşatılmasını istiyoruz" dedi.
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Manısa’da Afrıka’yı andıran görüntüler
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