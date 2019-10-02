Otoyol ile konut sektörü canland

Izmir-Istanbul Otoyolu'nun açılması ve faiz oranlarındaki indirim konut sektörüne yaradı. Gayrimenkul piyasası yasanan gelismelirin ardından canlanmaya basladı. Folkart Yönetim Kurulu Baskanı Mesut Sancak, insaattaki hareketliligin ülke ekonomisinin hareketliligi manasına geldigini kaydederek, yüzlerce alt sektörü etkileyen insaat alanında ciddi bir istihdam olusturuldugunu anlattı. Kamu bankalarının öncülügünde konut kredilerinin agustos basında yüzde 0.99'a düsürülmesine deginen Sancak, "Son bir yılda maalesef faiz oranlarının yüksekligi sektörü olumsuz etkiledi. Insanlarımız genelde biriktirdigi paranın üzerine kredi çekerek ev sahibi oluyor ancak yüksek faiz nedeniyle ev alımı ertelendi, durduruldu. Faizlerin yüzde 0,99'a çekilmesi sektörü ciddi anlamda olumlu etkiledi. Izmir'de de bunu birebir hissettik. Ekimde bunu daha fazla hissedecegiz. Ekim basında enflasyon oranı açıklandıgında düsük rakam gelecek. Bunlar piyasalara ciddi anlamda moral veriyor ve insanların alım istahını artırıyor" dedi.

'STOKLAR ERİYECEK'

Son 1.5 yıldır ekonomik anlamda durgunluk yasandıgını belirten Sancak, "Bu zor süreç geride kaldı. Her geçen ay güzel haber geldigini, satın alma istahı güzel haberlerle perçinlesecek. Konut müsterisi artık ev almaya hazır hale geldi. Düsük faiz ve ekonomik göstergelerin iyiye gitmesin bunda etkili oldu. Konut satıslarındaki hareketlilik ile stoklar eriyecek. Bu sayede sektör toparlanacak ve yeni konutlar insa edilecek. Istanbul ile Izmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düsüren otoyolun (Istanbul-Izmir Otoyolu) 4 Agustos'ta açılmasıyla Izmir'e ilgi artırıyor. Son aylarda Izmir gayrimenkul piyasasındaki hareketlik ciddi oranda arttı. Otoyolun açılması ve faizlerdeki indirimle Izmir'de gayrimenkul piyasası yüzde 30-40 hareketlendi. Bizim projemizdeki hareketlilik ise yüzde 100 artıs gösterdi" diye konustu.

YENİ PROJELER

Yılın 8 ayında yabancılara konut satısının 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50'ye varan oranda arttıgını belirten Sancak, 27 bini askın konut satıldıgını söyledi. Sancak, "Yabancı yatırımcıların konut alımında Izmir'e ilgisi enteresan sekilde arttı. Yabancı konut alımında direksiyonu Izmir'e kırdı. Folkart'ın 5 insaat halinde 5 ayrı projesinin bulunduguna sasındaki entereduguna dikkat çeken Sancak, "Gaziemir'de bin konutluk yeni bir proje hayata geçirecegiz. Istanbul Hadımköy'de 600 dönümlük arazi üzerine 330 villa yapacagız. 2020 için su andaki görüsmelerimiz hariç 3 projemiz var. Arsalar hazır, hatta iki tanesinin görselleri bile hazır. Bunlardan bir tanesi Gaziemir'de. Alaçatı Reisdere bölgesinde villa projemiz var. 160 villalık projemize önümüzdeki yıl baslamayı hedefliyoruz. Çesme Ardıç bölgesinde de yeni bir projeye baslıyoruz" dedi.