Büyükşehir sahillerden 2 bin 500 ton çöp topladı

MAVI Bayraklı plajlarıyla yaz turizminin gözdesi birçok beldeyi sınırlarında bulunduran Balıkesir'de, sezon sonrası sahillerde ve kıyılarda detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, sezon öncesi ve sezon boyunca belirli periyodlarla yürütülen temizlik çalışmaları sezonunun kapanışının ardından da titizlikle gerçekleştirildi.

GÜNLÜK TEMİZLİK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 622 bin metrekare kıyı ve sahil alanı ile Akçay Meydanı'nda günlük olarak temizlik çalışmaları yapılıyor. Ayrıca bunun dışında kalan diğer alanlarda da programlı olarak makineli ve personel marifetiyle kaba temizlik çalışmaları yürütülüyor. 2019 yılı yaz döneminde Marmara Denizi ve Ege Denizi kıyı ile sahil alanlarında amfibi deniz aracı ve ekipmanlarıyla toplamda 160 bin 500 metrekare kıyıya yakın alanlarda; deniz dibinde biriken evsel ve kentsel atıklar ile yosun temizliği yapıldı. Yaz sezonunda yaşanan yoğunluğun canlı habitatı açısından özellikli birçok koy ve körfezin doğal yapısına zarar vermemesi amacıyla toplanan 2 bin 500 ton atık toplanarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesislerine geri dönüşüme gönderildi.