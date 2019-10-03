Ekmekleri kara elmastan çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

7 ay önce Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek çadırlarda konaklamaya başlayan Özdemiralp ailesi, istifledikleri odunları günlerce yakarak mangal kömürü üretiyor. Daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan 60 kişilik Özdemiralp, bu yıl da Sındırgı ilçesi kırsal Şahinkaya Mahallesi Kertil mevkisindeki ormanlık arazide kurdukları çadırlarda ekmek mücadelesi veriyor. Orman İşletme Müdürlüğü'nce belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan aile bireyleri, gün boyunca ateş karşısında ellerine ve yüzlerine bulaşan is ve dumana aldırış etmeden kestikleri meşe odunlarını yakarak mangal kömürüne dönüştürüyor. Bu işle uğraşmaya 49 yıl önce başlayan aile, üzeri saman ve toprak örtülü odunları yaklaşık 20 gün yakarak elde ettikleri kömürü çuvallara doldurup toptancılara satıyor.Aile bireylerinden Muhammet Salih Özdemiralp (24), mangal kömürü üretimine 1970'te babasının başladığını söyledi. Çocukluğundan bu yana mangal kömürü üretimiyle uğraştığını aktaran Özdemiralp, "Orman İşletme Müdürlüğü'nden ihale usulü bu işi alıyoruz. Seyrekleme olarak bu meşeleri bize veriyorlar. İşçiliğini yapıp kesiyoruz, ondan sonra mangal kömürü üretiyoruz. Kilogramını 2.5 liradan toptancıya satıyoruz. Onlar da 5-6 liraya satıyor" diye konuştu.