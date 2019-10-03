Gıpta edilen şehir Balıkesir

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcının bilgi, deneyim ve tecrübe paylaştıkları "Çözüm Üreten Kentler" konulu Marmara Uluslararası Kent Forumu'na (MARUF) katıldı. Forum'da konuşan Başkan Yılmaz, 21. yüzyıl kent vizyonlarına değindi, Balıkesir'i özenilen, gıpta edilen, evrensel standartlarda bir şehir haline getireceklerini ifade etti. Kapsayıcı şehir vurgusu yapan Başkan Yılmaz, "Balıkesir olarak yönetişim ilkelerinin en güzel örneklerini sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.