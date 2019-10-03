Kuru üzümde ıhracat artışı

TÜRKIYE'NIN çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, dış satımın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 58 milyon 907 bin dolar oldu. Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da, henüz sezon başında ürün fiyatında ve ihracatta yaşanan pozitif gelişmeler üreticiyi de ihracatçıyı da sevindirdi. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana 66 ülkeye 58 milyon 907 bin dolar değerinde 28 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu dönemdeki ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi.

'IYI NOKTADAYIZ'

Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özcan, "Dünyadaki en büyük kuru üzüm ihracatçısıyız, ürünlerimizle uluslararası piyasaya yön veriyoruz. Aynı zamanda ürünümüzün kalitesi Avrupa Birliği gibi ihracat pazarlarına yönelik gelişti. Bizim üzümümüz, kalite, rekolte, işletme ve fabrikalarımızın geldiği nokta açısında dünyada en üst seviyede" diye konuştu.