Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Manisa FK koltuğu sağlama almak istiyor

Manisa FK koltuğu sağlama almak istiyor

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Manisa FK koltuğu sağlama almak istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, cumartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki en ciddi rakibi Yılport Samsunspor karşısında önemli bir sınav verecek. Zorlu müsabaka şampiyonluk iddiasıyla kurulan iki ekibin güç gösterisine sahne olacak. İlk 5 haftada puan kaybı yaşamayan 15 puanlı Manisa temsilcisi, 2 puan altındaki takipçisini yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 18 golle grubun en skorer takımı konumunda. Samsunspor'un 12 golü bulunuyor.

EN BÜYÜK KOZ SERDAR
Manisa FK şimdiye kadar kalesinde 4 gol gördü, Samsun ekibi ise 5 maçta sadece 2 gol yiyerek başarılı bir savunma performansı sergiledi. İç sahada taraftarının desteğini arkasına alan Karadeniz temsilcisi, evinde son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım'da Keçiörengücü karşısında aldı. Samsunspor bu sezon evinde çıktığı 2 maçta 7 gol atıp, kalesini gole kapattı. Manisa'nın en önemli kozu 6 golü bulunan Serdar Deliktaş olacak. Samsunspor'un 4 gollü forveti Bahattin Köse için de önlem alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK koltuğu sağlama almak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN