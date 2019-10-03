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O müdür açığa alındı

Giriş Tarihi: 3.10.2019
O müdür açığa alındı
İZMIR'IN Karaburun ilçesinde, bir okul müdürü, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alındı. Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaburun'da görev yapan bir ilkokulun müdürünün, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine inceleme başlattı. İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürü Şahin Özdemir'in de açığa alındığı belirtildi. Özdemir, sosyal medya hesabından, "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" ifadelerinin yer aldığı fotoğrafı kullanmıştı.
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O müdür açığa alındı
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