Ödemış’te tarım, sanayı ve turızm gelışecek

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in efeler diyarı Ödemiş'e tam anlamıyla bir çıkarma yaptı. Burada bir dizi görüşme gerçekleştiren Sürekli, "Bugün, tarım ve hayvancılıkla, marka olmuş üretimleri ile şehrimiz ekonomisindeki yeri tartışılmaz. Bize düşen de bu potansiyeli geliştirmek, sanayicimizi, çiftçimizi desteklemek. Kalkınma bir bütün olarak ele alınırsa amaca ulaşılır. Ödemiş kalkınırsa, İzmir kalkınır diyerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi. İlçe yatırımlarına ilişkin de konuşan Sürekli, "Önceki yıl devlet hastanemizi açtık. Doğal gaz ilçemize bizim yerel idaremizdeyken geldi. Yem Katkı Malzemeleri Tesisi'nin temelini attık. TOKİ'yi bölge insanımız için harekete geçirdik. Bozdağ Kayak Merkezi'nin yeniden tehlikeli koşulların ortadan kaldırılarak hayata geçmesi için yatırım müjdemizi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli verdi. Ödemiş'in tüm potansiyeli ile ortak kalkınmasını hedefliyoruz" diye konuştu.