Rodallega’ya tam destek

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLISPOR Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ağlarını sarstıktan sonra 5 maçtır suskun kalan Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega'ya da destek verdi. Rodallega'nın son haftalarda kaçırdığı gol pozisyonları hakkında konuşan İldiz, "Hugo Rodallega ve diğer futbolcularımla sürekli görüşüyorum. Sadece o gol kaçırmıyor. Rodallega lider oyuncumuz olduğu için onun kaçırdıkları çok ön plana çıkıyor. Bu nedenle bu baskıyı kaldıracak olgunlukta ve tecrübede bir futbolcu. Oyuncu arkadaşlarımla görüştüğümde, 'Hocam iyiyiz. Kötü giden bir şey yok. Kaçırdıklarımızı atacağız' dediler. Bu konuda oyuncularımın üzerinde baskı oluşturmak istemiyorum. Hugo Rodallega da çok tecrübeli bir isim. Özellikle bu mevkide oynayan arkadaşlar gol atamadıkça ister istemez o baskıyı hissediyor. Ancak bir gol atarsa da gerisi gelir" şeklinde konuştu.